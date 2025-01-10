Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- новые кредиты Китая в декабре (12:40 МСК);

- отчет по рынку труда США за декабрь (16:30 МСК);

- предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь (18:00 МСК);

- Банк России опубликует новостной индекс деловой активности;

- "ЛУКОЙЛ" проведет заседание совета директоров.

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