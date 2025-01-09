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09 января 2025 года 17:35

"Альфа-Инвестиции" назвали топ акций-фаворитов на 2025 год

Аналитики "Альфа-Инвестиции" составили топ акций-фаворитов, которые могут опережать индекс Мосбиржи в наступившем 2025 году. В него вошли бумаги Сбербанка, "Т-Технологий", Совкомбанка, "Яндекса", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", HeadHunter, "Интер РАО", "Полюса", ИКС 5.

При выборе фаворитов на 2025 год эксперты особое внимание уделили компаниям с устойчивой бизнес-моделью, невысоким долгом и потенциалом для роста прибыли.

"Сбербанк - самая популярная у частных инвесторов акция. Банк устойчив в период растущих ставок и сохраняет высокую рентабельность. Ждем рост чистой прибыли на 5-10% по итогам 2025 года, до 1,6-1,65 трлн руб. Дивиденды увеличатся до 35-36 руб. Это соответствует доходности около 15% по текущим ценам. За II полугодие 2024 года котировки снизились на 30%, мультипликатор P/E на уровне 3,5х предполагает дисконт около 40% к среднему значению цены акций за пять лет", - пишут аналитики.

В свою очередь, финансовые показатели "Т-Технологий", по их оценке, улучшаются несмотря на высокие ставки и ужесточение регулирования кредитования. Рост чистой прибыли по итогам 2024 года превысит 30% (по итогам 9 месяцев 2024 года чистая прибыль выросла на 39% г/г). Оценка по мультипликатору P/B сейчас вблизи исторического минимума. Банк вернулся к дивидендам после редомициляции и планирует ежеквартально выплачивать акционерам до 30% чистой прибыли. После присоединения Росбанка компания войдёт в топ-5 банков по объёму средств населения и размеру кредитного портфеля физлиц. Менеджмент ожидает показатель ROE на высоком для сектора уровне (более 30%).

"Несмотря на рост ставок и негативную динамику фондового рынка, прибыль Совкомбанка растет от квартала к кварталу. Рост кредитного портфеля в корпоративном сегменте и в рознице, благодаря покупке Хоум Банка, позволит Совкомбанку увеличить прибыль, когда денежно-кредитная политика начнет смягчаться. В базовом сценарии это произойдет в II полугодии 2025 года, и мы ждем, что акции банка будут расти опережающими темпами. При этом в I-II кварталах бумаги могут быть на уровне Индекса Мосбиржи", - пишут стратеги "Альфа-Инвестиций".

"ЛУКОЙЛ" - вторая по популярности акция у частных инвесторов. На взгляд экспертов, это одна из самых недооцененных компаний в нефтяном секторе. При этом ее финансовые результаты устойчивы благодаря стабильным ценам на нефть и ослаблению рубля. У компании есть запас свободной ликвидности в валюте, отсутствует долг. Свободный денежный поток предполагает дивидендную доходность свыше 14% в течение 2025 года.

"При стабильных нефтяных ценах дивидендная доходность "Роснефти" на горизонте 12 месяцев может превысить 14% - рекордный уровень для компании, - указывают аналитики. - Это поддержит интерес инвесторов к бумагам. Благодаря крупному проекту "Восток Ойл" у "Роснефти" лучшие в отрасли перспективы значительного увеличения добычи по мере смягчения ограничений ОПЕК+. Акции больше других защищены от сильного падения, так как при существенных снижениях котировок компания проводит байбэк - так было в II полугодии 2024 года".

Цена акций "Газпром нефти" снижается с конца 2023 года и сейчас находится на привлекательном уровне, полагают стратеги. При этом финансовые результаты компании стабильно улучшаются. Целевой уровень дивидендов - не менее 50% от чистой прибыли, но в последнее время компания выплачивает больше. Ее дивиденды являются важным источником средств для контролирующего акционера - Газпрома", у которого высокий долг и обширная инвестпрограмма. Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев в базовом сценарии превысит 15%, подчеркивается в материале.

"Яндекс" - ключевой участник IT-отрасли с устойчивой бизнес-моделью и привлекательной фундаментальной оценкой. Финансовые показатели компании стабильно опережают ожидания аналитиков. За 2024 год выручка вырастет на 38-40% год к году при EBITDA на уровне 170-175 млрд руб. После выделения российского бизнеса в новую компанию его операционная эффективность растет за счет выбытия низкомаржинальных сегментов. Эксперты напоминают, что компания начала платить дивиденды и обещает делать это каждое полугодие.

Финансовые показатели "Хэдхантера" стабильно растут. По мнению аналитиков, основной драйвер - острая нехватка кадров на рынке труда, которая сохранится в течение 2025 года. При этом количество платящих клиентов и средняя выручка с них увеличиваются. После завершения редомициляции компания выплатила специальный дивиденд из накопленной денежной позиции с доходностью 21%. После дивидендной отсечки акции упали, и цена стала привлекательной для покупки.

"Компании "Интер РАО" выгодны высокие ставки, так как ее запас ликвидности превышает 488 млрд руб. (денежные средства + краткосрочные инвестиции), - отмечают эксперты. - За 9 месяцев 2024 года она заработала 60 млрд руб. только на процентах. В 2025 году дивиденд может составить 44,5-45 копеек на акцию, что по текущим ценам соответствует доходности около 11-12%. Это рекордно высокая доходность для этого эмитента, ведь распределяется лишь 25% прибыли".

Цена золота находится недалеко от исторических максимумов и, по прогнозам экспертов "Альфа-Инвестиций", продолжит расти. Это позволит компании "Полюс" постепенно сокращать долг. "Низкая себестоимость производства и ослабление рубля позитивны для финансовых результатов, - подчеркивается в материале. - В декабре 2024 года компания возобновила распределение дивидендов, и теперь можно рассчитывать на регулярные выплаты в будущем. Долгосрочный рост добычи золота обеспечит месторождение Сухой Лог. Кроме того, совет директоров "Полюса" рекомендовал дробление акций в 10 раз. Это еще один шаг навстречу инвесторам и должно улучшить отношение участников рынка к корпоративному управлению в компании".

Финансовые и операционные показатели компании ИКС 5 растут быстрее сектора. Эксперты напоминают, что с 2022 года компания значительно сократила долговую нагрузку. Вскоре после начала торгов ожидается возобновление выплат дивидендов. По оценкам аналитиков "Альфа-Инвестиций", дивидендная доходность может превысить 25% к апрельской цене закрытия. Бумаги ретейлера привлекательны для покупки и удержания, если уже есть в портфеле.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


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