"Финам" понизил рейтинг акций Татнефти до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Татнефти" с "покупать" до "держать" и сохранил целевую цену на уровне 664,5 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 2,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"С момента нашей идеи по акциям "Татнефти" от 28 ноября они выросли на 31% с учетом дивидендов и до дивидендной отсечки поднимались выше нашей целевой цены, - констатирует эксперт. - Бизнес нефтяника все еще выглядит сильно на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, наличия у "Татнефти" чистой денежной позиции и эффективной нефтепереработки. В то же время после роста акций прогнозная дивидендная доходность "Татнефти" опустилась ниже 13%, что, на наш взгляд, является нейтральным значением по меркам сектора и не позволяет рассчитывать на дальнейшую значительную положительную переоценку акций".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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