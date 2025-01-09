Акции Х5 сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) инвестиционно привлекательны на текущий момент, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы ожидаем, что в следующие 12 месяцев ИКС 5 может выплатить в общей сложности около 680 рублей дивидендов на акцию или совокупную дивидендную доходность на уровне 25%, - отмечают эксперты. - Эта цифра может сложиться из разовой выплаты накопленных за прошлые периоды дивидендов на уровне 540 рублей на акцию и возобновления устойчивых дивидендных выплат от текущей деятельности. Мы ожидаем, что часть накопленной прибыли предыдущих периодов может быть направлена на выкуп акций у нерезидентов с дисконтом 50%".

Аналитики сервиса позитивно смотрят на бизнес ИКС 5 и считают акции ритейлера инвестиционно привлекательными. По их мнению, компания продолжит устойчиво выплачивать дивиденды в будущем, часть накопленной прибыли за предыдущие периоды может быть направлена на выкуп акций у нерезидентов с дисконтом 50%.

"По нашим прогнозам, чистая прибыль по итогам 2024 года по IFRS-16 может составить 106 млрд рублей. В случае давления на котировки со стороны инвесторов, купивших бумаги на внешнем контуре, могут сложиться привлекательные условия для постепенного формирования инвестиционной позиции в бумагах X5", - указывают стратеги.

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