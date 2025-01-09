Высоки риски дополнительного повышения ставки ЦБ РФ в 2025г - Альфа-банк

Высоки риски дополнительного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году, говорится в обзоре Альфа-банка.

"ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 20 декабря, на котором было принято решение сохранить ставку на уровне 21%, - напоминают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - ЦБ РФ мотивировал свое решение существенным охлаждением кредитования и ужесточением денежно-кредитных условий, т.е. факторами, которые могут быть предвестниками начала охлаждения экономической активности. По итогам последнего заседания по ставке ЦБ РФ не стал публиковать прогноз по инфляции на 2025 год, хотя раньше планировал возврат инфляции к уровням, близким к целевому показателю; таким образом, сценарий достаточного охлаждения экономики в текущем году все же не является базовой траекторией. Кроме того, по оценке ЦБ РФ, баланс рисков по-прежнему остается существенно смещенным в сторону проинфляционных. Выход инфляции на пик ожидается в апреле 2025 года".

В резюме решения по ставке прописано, что в случае дополнительного ускорения инфляции или повышения инфляционных ожиданий ЦБ РФ может вернуться к ужесточению своей политики, подчеркивают эксперты. Таким образом, пауза на 21% в декабре, по их мнению, все же выглядит новогодним подарком российским финансовым рынкам, а риски дополнительного повышения в 2025 году сохраняются на высоких уровнях.

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