"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 3500 руб

""Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" с целью 3500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 2400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

9 января на Московской бирже стартовали торги акциями российского ритейлера "Корпоративный центр ИКС 5". Эксперты отмечают, что просадка будет временной и станет хорошей возможностью для покупки акций по привлекательным ценам.

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2400 руб. риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61", - указывают в "Финаме".

X5 Group - российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", "Около", "Виктория", "Красный яр" и "Слата". Компания основана в 2006 году в результате слияния розничных торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток".

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