ПСБ подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 3769 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3769 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"После завершения принудительной редомициляции начались торги акциями "ИКС 5" взамен приостановленных с апреля 2024 года торгов расписками X5 Retail Group N.V., - пишет эксперт. - В свободном обращении у компании свыше 40% бумаг, однако на старте торгов не возникло ожидаемого навеса предложения из-за стабильной бизнес-модели ИКС 5, дающей возможность платить дивиденды. Бумаги растут примерно на 2%, а в первые минуты торгов подскакивали на 7%. После переезда в Россию можно ожидать выплаты разового дивиденда из нераспределенной прибыли прошлых лет. По нашим оценкам, он может превысить 600 рублей, доходность составит около 21%. В дальнейшем компания может продолжить платить дивиденды".

Эксперт подчеркивает, что ближайшие три года "ИКС 5" планирует расти темпами не менее 17-18% в год за счет развития магазинов разных форматов, охватывающих больше потребителей, чем моноформатные магазины.

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