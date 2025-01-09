"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Ходовые испытания первого танкера класса Arc7 на верфи "Звезда" - хорошая новость для проекта "Арктик СПГ 2". В первой половине 2025 года ожидается передача этого и еще одного танкера, что позитивно для "НОВАТЭКа". Однако еще предстоит решить серьезный вопрос с поиском покупателей на газ, добываемый в рамках проекта. Хотя новость позитивна для акций эмитента, эффект будет небольшим - порядка 1-2% для котировок", - пишут эксперты.

"Мы исключили из нашей модели "НОВАТЭКа" весь рост производства СПГ в течение 2024 года, за исключением завершенных линий 1 и 2. Мы также предполагаем, что этим двум линиям потребуются годы для выхода на полную мощность. Если мы полностью исключим объемы "Арктик СПГ 2" из нашей модели, то совокупные EBITDA и чистая прибыль НОВАТЭКа упадут на 8% и 12% соответственно. Вероятно, такая оценка чрезмерная, поскольку мы ожидаем, что проект будет работать с низким уровнем загрузки, но она дает представление о чувствительности акций к успеху проекта, - указывают аналитики инвесткомпании. - Сохраняем позитивный взгляд и целевую цену 1400 руб. за акцию. Несмотря на неопределенность в отношении темпов наращивания производства на "Арктик СПГ 2", компания продолжает генерировать значительные денежные потоки и, вероятно, будет выплачивать растущие дивиденды. Обратите внимание, мы оцениваем все акции российского нефтегазового сектора исключительно по модели дисконтированных дивидендов".

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