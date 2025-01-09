Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- торговый баланс и промышленное производство Германии в ноябре;

- экономический бюллетень ЕЦБ;

- розничные продажи еврозоны в ноябре;

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;

- выступления представителей ФРС;

- акции "Роснефти" последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 год;

- начало торгов акциями "ИКС 5" после редомициляции;

- администрация Байдена планирует объявить о своем финальном пакете военной помощи Украине;

- Владимир Путин в формате "онлайн" проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых нацпроектов;

- Банк России возобновит покупку иностранных валют.

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