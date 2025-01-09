Возможно продолжение подъема индекса Мосбиржи в четверг - "Алор Брокер"

Возможно продолжение подъема индекса Мосбиржи на торгах в четверг, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

Российский рынок акций начал новый год снижением, что нехарактерно для последних лет, отмечают эксперты. Однако все-таки падение на 1,9% 3 января можно смело назвать фиксацией спекулятивной прибыли в результате необоснованного роста рынка на 3,5% 30 декабря, считают они.

"Пока данную просадку не удается откупить, но все движется к этому. В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, и в четверг ждем продолжения подъема. При этом мы считаем, что рынком еще не отыграны высокие цены на нефть, которые с начала года прибавили 1,8%. Впрочем, нефть отошла от локальных максимумов и с утра борется за поддержку $76 за баррель. Если данный уровень устоит, то стоит более внимательно присматриваться прежде всего к "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу", - пишут аналитики в материале инвесткомпании.

9 января инвесторам вновь будет доступен ритейлер ПАО "Корпоративный центр ИКС 5". "Теперь это не расписка, а полноценная акция, причем довольно ликвидная. Бумага начнет торги снижением, отыгрывая произошедшее за это время падение рынка. Однако в целом мы на бумагу смотрим позитивно, считая ее лидером сектора, - указывают эксперты "Алор Брокера". - Поэтому стоит искать момент для подбора акции. Возможно, в нее начнется переток средств из "Магнита", в котором инвесторы немного разочаровались невыплатой дивидендов, после того как в декабре собрание акционеров эмитента по этому поводу было признано несостоявшимся".

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