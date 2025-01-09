Индекс Мосбиржи может нацелиться на уход выше 2900п в январе - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может нацелиться на уход выше уровня в 2900 пунктов в текущем месяце, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Еще в конце прошлого года рынок вырвался из "оков" нисходящих формаций - помогла монетарная пауза ЦБ. Ожидания сводились к быстрому взлету индекса Мосбиржи в область 2800-2900 пунктов - строго по плану. Поддержка теперь в районе 2800 пунктов, в рамках января бенчмарк может нацелиться на прорыв 2900 пунктов, - пишет аналитик в обзоре. - За декабрь рынок смог реализовать половину годового потенциала: таргет от 18 декабря и на двенадцать месяцев вперед был 3500 пунктов, со дна сделали +500 пунктов. Инвестиционные перспективы все еще интересные - от текущих еще +21%. А еще же будут дивиденды. Конечно, бенчмарк придет туда не по линейке. Волатильность на фоне монетарных и геополитических переживаний еще даст о себе знать, но прогнозный курс рынка задан".

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