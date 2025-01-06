Индекс Мосбиржи завершит торги понедельника в диапазоне 2800-2850п - Freedom Finance Global

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов в понедельник составляет 2800-2850 пунктов, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Торги 6 января на российском рынке акций начались снижением, которое к середине дня немного замедлилось. По всей видимости, рынок негативно отреагировал на заявления Белого дома о планах ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, цена которой превышает потолок, установленный на уровне $60 за баррель. На этом фоне и в преддверии праздничных дней многие биржевые игроки предпочитают выводить средства из акций в "кэш", - пишет эксперт в обзоре. - В лидеры роста вышли акции "Фармсинтеза", взлетевшие на 18,2% без новостей, но, вероятно, на фоне повышенного сезонного спроса на бумаги фармкомпаний. В аутсайдерах оказались привилегированные акции "Мечела", который по-прежнему находится под давлением высокой долговой нагрузки. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов - 2800-2850 пунктов".

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