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06 января 2025 года 13:59
Инвесторам стоит обратить внимание на акции МТС среди телекомов - ПСБ
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "МТС" среди бумаг российского телекоммуникационного сектора, говорится в стратегии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) на текущий год. "Компании сектора сталкиваются с существенным давлением на финансовые показатели из-за высоких ставок, необходимости расширения инвестиций и персонала для поддержания и развития своих экосистем. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) создает сложные рыночные условия, усложняя привлечение капитала через вывод на биржу "дочек", - указывают эксперты. - Выигрывать в таких сложных условиях будут те эмитенты, которые смогут оперативно перестроить стратегию развития с фокусом на снижение долговой нагрузки и сохранить выплаты дивидендов". По мнению аналитиков банка, в данном случае интереснее всего выглядит кейс МТС. Компания разочаровала результатами за 3К24 (рекордно низкий результат по прибыли, недостаточный для выплат дивидендов FCF, высокая долговая нагрузка), но скорректировала стратегию развития с учетом новых вызовов, что должно оказать поддержку котировкам ее бумаг, считают в ПСБ. Дивидендная политика (35 руб./акцию на 2024-2026 гг.) останется неизменной, а значит, инвесторы могут рассчитывать на хорошую доходность (около 19%). Темпы роста выручки и OIBDA в 2025 году ожидаются на уровне 2023 года - 14% и 6% соответственно, отмечают аналитики банка в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС/ТЕЛЕКОМЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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