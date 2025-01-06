Инвесторам стоит обратить внимание на акции МТС среди телекомов - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "МТС" среди бумаг российского телекоммуникационного сектора, говорится в стратегии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) на текущий год.

"Компании сектора сталкиваются с существенным давлением на финансовые показатели из-за высоких ставок, необходимости расширения инвестиций и персонала для поддержания и развития своих экосистем. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) создает сложные рыночные условия, усложняя привлечение капитала через вывод на биржу "дочек", - указывают эксперты. - Выигрывать в таких сложных условиях будут те эмитенты, которые смогут оперативно перестроить стратегию развития с фокусом на снижение долговой нагрузки и сохранить выплаты дивидендов".

По мнению аналитиков банка, в данном случае интереснее всего выглядит кейс МТС.

Компания разочаровала результатами за 3К24 (рекордно низкий результат по прибыли, недостаточный для выплат дивидендов FCF, высокая долговая нагрузка), но скорректировала стратегию развития с учетом новых вызовов, что должно оказать поддержку котировкам ее бумаг, считают в ПСБ.

Дивидендная политика (35 руб./акцию на 2024-2026 гг.) останется неизменной, а значит, инвесторы могут рассчитывать на хорошую доходность (около 19%). Темпы роста выручки и OIBDA в 2025 году ожидаются на уровне 2023 года - 14% и 6% соответственно, отмечают аналитики банка в материале.

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