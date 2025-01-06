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06 января 2025 года 11:45
Цена золота сохраняет потенциал роста - "Цифра брокер"
Цена на золото сохраняет потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Котировки золота в пятницу снизились примерно на 0,75%. В краткосрочной перспективе давление на цену может оказывать в том числе укрепление доллара США: индекс DXY, отражающий динамику доллара по отношению к корзине основных валют, повысился с 30 декабря 2024 года почти на 0,9%, а за прошлый год вырос на 7,4%. Тем не менее укрепление доллара не помешало в 2024 году повышению котировок драгметалла на 27% (в долларах США), которые сохраняют потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран, - отмечают эксперты. - World Gold Council уже на текущей неделе может опубликовать данные по потокам средств в ориентированные на инвестиции в золото глобальные биржевые фонды ETF. Данные позволят оценить рыночное позиционирование на рынке золота". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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