Возможна консолидация фондовых индексов РФ в краткосрочной перспективе - "Цифра брокер"

Возможна консолидация российских фондовых индексов в краткосрочной перспективе на фоне пониженной активности инвесторов в праздничные дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержка по индексу Мосбиржи находится в области немногим выше 2700 пунктов, где проходит линия 50-дневного скользящего среднего, сопротивление - в области 2900 пунктов, которой соответствует линия 200-дневного скользящего среднего, отмечают эксперты в обзоре.

"На данном этапе снижение индексов можно рассматривать в качестве консолидации после предыдущего роста в последние несколько недель прошлого года. Кроме того, на рынке присутствуют слабые признаки возможной ротации между секторами. Инвесторы могут избавляться от активов с неочевидными перспективами в пользу более понятных и более перспективных историй на рынке, - пишут аналитики в материале инвесткомпании. - В этом контексте логичной представляется слабая динамика котировок акций эмитентов с повышенной долговой нагрузкой, например, "М.Видео" или "Мечела". На другом конце спектра находятся акции компаний защитного класса с невысокой долговой нагрузкой, которые пользуются спросом у инвесторов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.