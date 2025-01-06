.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Возможна консолидация фондовых индексов РФ в краткосрочной перспективе - "Цифра брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
06 января 2025 года 10:41

Возможна консолидация фондовых индексов РФ в краткосрочной перспективе - "Цифра брокер"

Возможна консолидация российских фондовых индексов в краткосрочной перспективе на фоне пониженной активности инвесторов в праздничные дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержка по индексу Мосбиржи находится в области немногим выше 2700 пунктов, где проходит линия 50-дневного скользящего среднего, сопротивление - в области 2900 пунктов, которой соответствует линия 200-дневного скользящего среднего, отмечают эксперты в обзоре.

"На данном этапе снижение индексов можно рассматривать в качестве консолидации после предыдущего роста в последние несколько недель прошлого года. Кроме того, на рынке присутствуют слабые признаки возможной ротации между секторами. Инвесторы могут избавляться от активов с неочевидными перспективами в пользу более понятных и более перспективных историй на рынке, - пишут аналитики в материале инвесткомпании. - В этом контексте логичной представляется слабая динамика котировок акций эмитентов с повышенной долговой нагрузкой, например, "М.Видео" или "Мечела". На другом конце спектра находятся акции компаний защитного класса с невысокой долговой нагрузкой, которые пользуются спросом у инвесторов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
06 января 2025 года 18:57
Средний курс пары евро/доллар в 2025г, скорее всего, составит около $1,08 - "Альфа-Инвестиции"
Средний курс пары евро/доллар в текущем году, скорее всего, составит около $1,08, считает аналитик "Альфа-Инвестиций" Валерий Емельянов. "Данная валюта в паре с долларом довольно стабильна и крайне редко отклоняется в сторону паритета (курса 1:1), хотя и такое тоже бывало (например, осенью 2022...    читать дальше
.
06 января 2025 года 18:10
Вероятен рост цен замещающих облигаций в 2025г - "Альфа-Инвестиции"
Вероятен рост цен на замещающие облигации на российском рынке в текущем году, говорится в стратегии аналитиков "Альфа-Инвестиций" на 2025 год. После прекращения биржевых торгов долларом и евро замещающие облигации (ЗО) стали основным инструментом валютной диверсификации портфеля. При этом,...    читать дальше
.
06 января 2025 года 17:09
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка и ЛУКОЙЛа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", сообщается в материале аналитиков. "Акции "ЛУКОЙЛа" в понедельник торгуются "лучше рынка". Бумаги компании в конце года смогли подняться выше сопротивления 7050 руб. Под этой отметкой они...    читать дальше
.
06 января 2025 года 16:09
Индекс Мосбиржи завершит торги понедельника в диапазоне 2800-2850п - Freedom Finance Global
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов в понедельник составляет 2800-2850 пунктов, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Торги 6 января на российском рынке акций начались снижением, которое к середине дня немного замедлилось. По всей видимости, рынок...    читать дальше
.
06 января 2025 года 15:01
Вероятны колебания S&P; 500 в диапазоне 5890-5990п в понедельник - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5890-5990 пунктов на торгах в понедельник, прогнозируется средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова. Эксперт также отмечает, что в...    читать дальше
.
06 января 2025 года 13:59
Инвесторам стоит обратить внимание на акции МТС среди телекомов - ПСБ
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "МТС" среди бумаг российского телекоммуникационного сектора, говорится в стратегии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) на текущий год. "Компании сектора сталкиваются с существенным давлением на финансовые показатели из-за высоких ставок, необходимости...    читать дальше
.
06 января 2025 года 13:06
"Альфа-Инвестиции" умеренно позитивно оценивают акции ЭсЭфАй
"Альфа-Инвестиции" умеренно позитивно оценивают перспективы котировок акции "ЭсЭфАй", сообщается в материале аналитика Алексея Девятова. "Взгляд на бумаги эмитента умеренно позитивный. Действия и решения компании свидетельствуют о стремлении менеджмента к увеличению рыночной капитализации. Фонд...    читать дальше
.
06 января 2025 года 11:45
Цена золота сохраняет потенциал роста - "Цифра брокер"
Цена на золото сохраняет потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Котировки золота в пятницу снизились примерно на 0,75%. В краткосрочной перспективе давление на...    читать дальше
.
06 января 2025 года 10:04
Индекс Мосбиржи пока может продолжить снижение - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи пока может продолжить снижение, в фокусе находится диапазон 2800-2810 пунктов, говорится в материале аналитиков на портале БКС Экспресс. "Российский рынок акций начал 2025 год с коррекционного снижения после двухнедельного ралли, спровоцированным решением ЦБ РФ оставить ставку без...    читать дальше
.
06 января 2025 года 09:30
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2750-2900п в ближайшие дни - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2750-2900 пунктов в ближайшие рабочие дни, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Запрет Московской биржи для неквалифицированных инвесторов на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов,...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.