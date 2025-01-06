Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2750-2900п в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2750-2900 пунктов в ближайшие рабочие дни, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Запрет Московской биржи для неквалифицированных инвесторов на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, включая российские компании, зарегистрированные за пределами РФ и не завершившие редомициляцию, вызвал продажи этих бумаг, а также выход инвесторов из рискованных акций второго эшелона, констатирует эксперт.

Слабая динамика китайского рынка, связанная с ожиданием новых пошлин от Дональда Трампа в отношении китайской продукции, не добавила оптимизма российскому рынку акций, отмечает Мильчакова.

Аналитик инвесткомпании также обращает внимание, что в лидеры роста в прошедшую пятницу вышли акции кикшеринга "ВУШ Холдинг", что могло быть связано с ожиданиями выхода сильных операционных результатов эмитента, а также объявления о сроках начала обещанной в 2025 году программы обратного выкупа акций. В аутсайдерах из-за неясности в отношении сроков и размера обещанных властями РФ субсидий российским логистическим операторам поставок в Латинскую Америку и Африку оказался "ДВМП".

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