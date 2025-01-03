Возможно снижение индекса Мосбиржи к 2800п в ближайшее время - "Альфа-Инвестиции"

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 2800 пунктов в ближайшее время в отсутствие новых драйверов для его роста, говорится в материале аналитиков "Альфа-Инвестиций".

"Индекс Мосбиржи начал текущий год со снижения. С технической стороны коррекция назревала уже давно. Для продолжения роста индексу потребуется закрепиться выше отметки 2900 пунктов. Для этого нужны новые драйверы, до их появления возможна коррекция в сторону области 2800 пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

Аналитики также обращают внимание, что в лидерах снижения акции "Мечела", "Группы Позитив", АФК "Система", МКБ и Ozon. Эти бумаги ранее были в числе лидеров роста, поэтому на коррекции они падают сильнее рынка, отмечают они.

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