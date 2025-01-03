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03 января 2025 года 14:16
S&P; 500 будет торговаться в диапазоне 5810-5930п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5810-5930 пунктов в пятницу, прогнозируется средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова. "S&P 500 в четверг протестировал поддержку на уровне 5830 пунктов. Ее пробой может привести к более выраженной коррекции. Показатели рыночной широты по-прежнему свидетельствуют о слабости позиций покупателей. Считаем, что индекс будет склонен к снижению, пока находится под отметкой 6000 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии. Также Ободников указывает, что в фокусе внимания инвестиционного сообщества будет публикация индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. "Последний год показатель стабильно держится чуть ниже 50 пунктов, указывая на нулевой рост, поэтому вполне вероятно, что на этот раз индекс окажется в диапазоне 47,7-48,7 пункта (консенсус - 48,4 пункта), - пишет он в обзоре инвесткомпании. - Считаем, что положительную реакцию рынка вызовет отраженная в PMI перспектива восстановления производственной активности при стабильной динамике цен. Также на ход торгов способны повлиять комментарии представителей руководства ФРС США Мэри Дейли и Томаса Баркина". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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