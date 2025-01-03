Вероятны колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2850п в ближайшие торговые дни - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2850 пунктов в ближайшие торговые дни, на снижающемся рынке интересны акции "Роснефти" и "Татнефти", считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Первые торги 2025 года на российском фондовом рынке стартовали в небольшом плюсе, однако почти сразу котировки развернулись вниз, констатирует эксперт.

"В перерывах между новогодними праздниками участники торгов ориентируются главным образом на внешние сигналы, которые в основном негативны. Фондовые площадки США накануне закрылись в минусе на фоне снижения акций потребительского и промышленного секторов, - отмечает Мильчакова. - Торги на китайских биржах тоже проходили на отрицательной территории, что вызвано опасениями по поводу предстоящего повышения пошлин на импорт товаров из КНР в США и других ограничительных мер со стороны новой администрации Белого дома".

Дополнительное давление на движения российских фондовых индексов, по мнению аналитика инвесткомпании, оказывают ожидания новых санкций со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

Перевод депозитарных расписок российских компаний, зарегистрированных за рубежом и не успевших завершить в 2024 году процедуру редомициляции, в третий уровень листинга Московской биржи и запрет российским неквалифицированным инвесторам совершать сделки с иностранными ценными бумагами стимулируют их продажу, указывает Мильчакова.

По мнению эксперта Freedom Finance Global, в настоящее время частным инвесторам лучше либо держаться в стороне от падающего рынка, либо приобретать подешевевшие бумаги высоконадежных эмитентов, в частности "Роснефти" и "Татнефти", которые выигрывают от возобновившегося роста цен на нефть и платят дивиденды несколько раз в год.

"До 9 января 2025 года прогнозируем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2850 пунктов", - пишет аналитик в материале инвесткомпании.

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