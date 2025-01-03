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03 января 2025 года 12:03
"Цифра брокер" делает ставку на акции ИКС 5 и Ленты среди ритейлеров в 2025г
"Цифра брокер" отдает предпочтение акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и МКПАО "Лента" среди ритейлеров в 2025 году, сообщается в стратегии аналитиков инвестиционной компании на текущий год. "Основной вклад в рост потребительской инфляции внесли продовольственные товары, которые с начала 2024 года подорожали на 10,15%, при этом рекордсменом в росте цен стала плодоовощная продукция. Нарастающее инфляционное давление и жесткие денежно-кредитные условия оказывали негативное воздействие на широкий спектр отраслей и компаний. В течение всего прошлого года повышалась себестоимость, росли расходы на оплату труда, логистику, увеличивалась стоимость обслуживания текущих долговых обязательств, ухудшались условия для реализации новых инвестиционных проектов, - пишут эксперты в материале. - Однако в любых обстоятельствах найдутся выгодополучатели и в текущих реалиях в первую очередь - это продуктовые ритейлеры. Успешно прошедшие испытание пандемией ритейлеры уже знают, что современный мир требует быстрой адаптации к изменениям. Тем не менее не все ритейлеры одинаково эффективны, в 2025 году мы делаем ставку на X5 и сеть "Лента". Основной вклад в рост бизнеса X5 продолжает вносить дискаунтер-формат и, по оценкам компании, к 2028 году выручка "Чижика" достигнет 1 трлн руб. со среднегодовыми темпами роста около 53% в 2024-2028 годах, отмечают аналитики инвесткомпании. Также эксперты обращают внимание на расширение торговых площадей по всем сетям магазинов эмитента, развитие цифрового бизнеса и рост франчайзинга. После переезда в Россию и возобновления торгов с 9 января 2025 года компания может вернуться к практике выплаты дивидендов. Эмитент может распределить среди акционеров как прибыль только за 2024 год, так и часть нераспределенной ранее прибыли, поэтому дивидендная доходность может составить 10-20%, указывают аналитики "Цифра брокера". "Таким образом эмитент активно расширяется и успешно адаптируется к меняющимся условиям, сохраняя контроль над расходами и высокую операционную эффективность. По мере консолидации отрасли мы ожидаем, что компания будет повышать свою долю рынка и продолжит демонстрировать двузначные темпы роста бизнеса в перспективе на 2025-2026 годы", - заключают эксперты инвесткомпании. Касательно "Ленты" аналитики "Цифра брокера" отмечают активное органическое развитие, тестирование новых форматов, дальнейшее развитие через M&A сделки, фокус на онлайн-направление и финансовое положение эмитента. Эффективная работа менеджмента компании по повышению рентабельности, снижению долговой нагрузки и увеличению свободного чистого денежного потока может позволить выплату дивидендов уже по итогам 2024 года, указывают эксперты инвесткомпании. В зависимости от нормы выплаты, отмечают они, дивидендная доходность может составить 5-15%. "Лента" демонстрирует впечатляющее оздоровление благодаря грамотному ребрендингу существующей сети и расширению масштабов бизнеса посредством M&A сделок. Мы полагаем, что бумаги сильно недооценены рынком с учетом сформировавшейся тенденции на повышение операционной эффективности", - заключают аналитики в стратегии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИКС5/X5/ЛЕНТА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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