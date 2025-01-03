Ближайшей целью роста индекса Мосбиржи может быть уровень 2900п - "Цифра брокер"

Повышательная динамика российских фондовых индексов может продолжиться в первые дни торговые дни 2025 года, ближайшей целью по индексу Мосбиржи может стать уровень 2900 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

По мнению экспертов, в пользу такого сценария выступает позитивная динамика на сырьевых рынках. Кроме того, отмечают они в комментарии, поддержку индексам оказывает тенденция на постепенное снижение доходности облигаций.

Ближайшей целью по индексу Мосбиржи может стать уровень 2900 пунктов, где находится сопротивление в виде линии 200-дневного скользящего среднего, прогнозируют аналитики инвесткомпании.

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