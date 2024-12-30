Интер РАО - один из наиболее привлекательных среди ликвидных эмитентов в сегменте электрогенерации - Альфа-банк

"Интер РАО" является одним из наиболее привлекательных среди ликвидных эмитентов в сегменте электрогенерации, отмечается в стратегии Альфа-банка на 2025 год.

"Несмотря на значительный рост цен на электроэнергию в 2024 году и ожидаемый дефицит мощностей, который обычно способствует дальнейшему повышению тарифов, мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор электрогенерации, - пишут эксперты. - Выделяем "Интер РАО" как одного из наиболее привлекательных из ликвидных эмитентов в сегменте электрогенерации".

Активное разворачивание программ модернизации в 2024-2028 годах, по мнению аналитиков, позволит компании комфортно покрыть выпадение денежных потоков от завершения ДПМ, в результате после 10%-го снижения EBITDA в 2024 году стоит ожидать умеренный рост в 2024-2027гг.

"Интер РАО" - прямой бенефициар от конъюнктуры высоких процентных ставок, - подчеркивается в материале. - Несмотря на кратный рост капитальных затрат в 2024-2026гг по сравнению с исторической средней за последние 2 года и, как следствие ожидаемый отрицательный свободный денежный поток, чистая денежная позиция, останется довольно существенной на фоне растущих финансовых доходов от обладания денежными средствами. Обращаем внимание на отсутствие краткосрочных факторов, способствующих быстрой переоценке акций".

Стратеги Альфа-банка ожидают чистую прибыль на уровне 157 млрд рублей в 2024 году и 143-150 млрд рублей в 2025-2027гг с последующим ростом в 2028 году после запуска Новоленской ТЭС.

"Традиционные выплаты на дивиденды доли в 25% чистой прибыли подразумевают дивиденд на акцию в размере 0,35-0,38 руб. и доходность в диапазоне 9-10% за 2024-2026гг, - указывают эксперты. - Мы подтверждаем целевую цену акций "Интер РАО" на уровне 4,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста около 40%.

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