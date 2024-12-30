S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5940-6000п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5940-6000 пунктов в понедельник при нейтральном балансе рисков, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана.

"В центре внимания участников рынка на предстоящей сессии будет публикация индекса незавершенных продаж жилься в США за ноябрь (консенсус: 77 пунктов, предыдущее значение: 77,4 пункта), - отмечает эксперт. - Этот прогноз подразумевает замедление роста количества сделок в месячном выражении с октябрьских 2% до 1%. Торги на внешних площадках проходят разнонаправленно. Обращаем внимание на снижение японского Nikkei 225 на 1%. Фьючерсы на американские индексы котируются в умеренном минусе. На предстоящую сессию прогнозируем пониженную внутридневную волатильность ввиду ожидаемо слабой активности крупных институциональных инвесторов. Баланс рисков на сегодня оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5940-6000 пунктов (от -0,5% до +0,5% к уровню закрытия 27 декабря)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.