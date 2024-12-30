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30 декабря 2024 года 12:08
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 18581 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Полюс" на уровне 18581 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в стратегии банка на 2025 год. "Мы по-прежнему наиболее оптимистично смотрим на золото. Политика Д. Трампа скорее всего будет проинфляционной, а рост напряжённости в отношениях с Китаем поддержит спрос на золото со стороны центральных банков, - отмечают аналитики. - Для российских золотодобытчиков дополнительным преимуществом станет ослабление рубля, которое поможет сохранить прибыль на рекордно высоком уровне. "Полюс" остается мировым лидером по доказанным запасам золота. В следующем году ожидаем сохранения высоких цен на золото и ослабления рубля, что поможет компании компенсировать рост капитальных затрат на проект Сухой Лог. Ожидаем положительный свободный денежный поток, дивиденд за 2025 год составит около 1030 рублей на акцию, обеспечив доходность порядка 7%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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