Акции "МД Медикал Груп" привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Цифра брокер"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") привлекательны для долгосрочных инвестиций, отмечается в стратегии инвесткомпании "Цифра брокер" на 2025 год.

"Мать и Дитя" входит в новый год с сильной финансовой позицией, - пишут аналитики. - В период жесткой денежно-кредитной политики у компании отрицательный чистый долг на уровне 3,5 млрд рублей, что позволяет "Мать и Дитя" генерировать процентный доход или направлять дополнительные средства на выплату дивидендов. Капитальные затраты на строительство двух новых госпиталей в размере 6,8 млрд рублей полностью покрываются денежными потоками от текущей операционной деятельности".

Дополнительным фактором роста, по мнению экспертов, станет увеличение клиентского трафика и среднего чека, что подтверждается LFL-ростом на 19% по итогам 9 месяцев 2024 года.

"Акции компании торгуются с мультипликаторами P/E на уровне 7 и EV/EBITDA - 6, что делает ее привлекательной для инвесторов, - указывают стратеги. - К тому же менеджмент намерен придерживаться регулярных дивидендных выплат два раза в год, а форвардная доходность на 2025 год оценивается в диапазоне 8-12% (в зависимости от доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды). Таким образом, компания сочетает в себе защитный характер бизнеса, высокие темпы роста (около 20% в год) и потенциал для значительных выплат акционерам, что увеличивает привлекательность акций "Мать и Дитя" для долгосрочных инвестиций".

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