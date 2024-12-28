Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 560 руб., бумаг Диасофта - на уровне 5300 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Астра" на уровне 560 рублей за штуку, "Диасофта" - на уровне 5300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой

Акционеры двух значимых игроков российского IT-сектора - "Диасофта" и "Астры" - одобрили дивиденд за январь-сентябрь 2024 года в размере 2,64 руб. и 45 руб. на акцию соответственно, констатирует эксперт.

Доходность выплат у "Астры" составит символические 0,6%, у "Диасофта" - 1,1%.

"Бумаги эмитентов относятся к категории "роста", поэтому высоких дивидендов по ним ждать рано. В то же время на фоне сильных финансовых результатов или реализации крупных проектов их котировки способны на интенсивное повышение, - пишет Мильчакова в материале инвесткомпании. - Напомним, что даже такой российский техногигант, как "Яндекс", впервые выплатил дивиденды уже после редомициляции в Россию в 2024 году, поэтому выплаты даже небольших дивидендов растущими российскими IT-компаниями говорят об их перспективах и достаточно высоком уровне корпоративного управления".

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