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28 декабря 2024 года 18:40
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 560 руб., бумаг Диасофта - на уровне 5300 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Астра" на уровне 560 рублей за штуку, "Диасофта" - на уровне 5300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой Акционеры двух значимых игроков российского IT-сектора - "Диасофта" и "Астры" - одобрили дивиденд за январь-сентябрь 2024 года в размере 2,64 руб. и 45 руб. на акцию соответственно, констатирует эксперт. Доходность выплат у "Астры" составит символические 0,6%, у "Диасофта" - 1,1%. "Бумаги эмитентов относятся к категории "роста", поэтому высоких дивидендов по ним ждать рано. В то же время на фоне сильных финансовых результатов или реализации крупных проектов их котировки способны на интенсивное повышение, - пишет Мильчакова в материале инвесткомпании. - Напомним, что даже такой российский техногигант, как "Яндекс", впервые выплатил дивиденды уже после редомициляции в Россию в 2024 году, поэтому выплаты даже небольших дивидендов растущими российскими IT-компаниями говорят об их перспективах и достаточно высоком уровне корпоративного управления". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АСТРА/ДИАСОФТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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