"Альфа-Инвестиции" закрыли торговую идею "покупать акции Роснефти с целью 600 руб."

"Альфа-Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 13 ноября 2024 года, сообщается в материале аналитика Павла Гаврилова.

"Бумаги эмитента почти достигли цели на уровне 600 руб., но не смогли преодолеть круглую отметку. Риски коррекции в краткосрочной перспективе (после стремительного роста) увеличились, поэтому было принято решение досрочно закрыть идею на уровне 597,8 руб. Доходность за 46 календарных дней составила 22%, идея реализована значительно раньше срока, - указывает эксперт. - Долгосрочные перспективы акций "Роснефти" остаются позитивными благодаря устойчивым фундаментальным показателям".

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