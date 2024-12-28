Акции Яндекса в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Яндекса" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент приобрел сервис "Бери заряд!", который является крупнейшей сетью аренды зарядных устройств за пределами Азии и присутствует на российском рынке с 2018 года, констатируют эксперты. Клиентская база сервиса превышает пять млн пользователей, а количество активных пользователей каждый день - более семидесяти тысяч человек.

"Яндекс" выделяет приобретенный сервис в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами Яндекс Go - каршерингом, самокатами и велосипедами. В ближайшие два года компания вложит в распространение зарядных станций более двух млрд рублей. Аренда зарядок появится в Яндекс Go в первом квартале 2025 года, отмечают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"На наш взгляд, приобретение сервиса "Бери заряд!" может позитивно отразиться на показателях "Яндекса" в будущем за счет возможного масштабирования сервиса. При этом мы считаем, что в настоящее время рынок справедливо оценивает бумаги эмитента", - пишут эксперты в обзоре.

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