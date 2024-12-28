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28 декабря 2024 года 15:05
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Русснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Русснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 230 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Менеджмент эмитента ждет EBITDA по итогам 2024 года около 70 млрд руб., в 2023 году она составила 41 млрд руб. Таким образом, отмечают эксперты, показатель по итогам текущего года вырастет более чем на 70%. В 2025 году компания намерена сохранить EBITDA на достаточно высоком уровне. "Результат ниже наших ожиданий, но все равно позитивен. Понижение прогноза добычи нефти в 2025 году на 3%, с ранее объявленных 6,4 млн тонн до 6,2 млн тонн, несущественно. Возможно, оно отражает ожидания по продлению сделки ОПЕК+, что также ограничивало объем производства в 2024 году, - пишут аналитик в обзоре инвесткомпании. Эксперты "БКС МИ" видят перспективы переоценки акций компании на фоне начала дивидендных выплат по обыкновенным акциям и нормализации уровня долговой нагрузки. По их оценкам, "Русснефть" может начать платить дивиденды по "обычке" в 2028 году (по итогам 2027 года) в размере 50% от свободного денежного потока (чистая прибыль за вычетом капитальных затрат и расходов по выплате кредитов займов и лизинга), что говорит о существенном потенциале роста акций. "В прогнозном периоде мы видим постепенное снижение чистого долга компании за счет роста объема денежных средств на балансе компании. При этом мы ожидаем, что объем долговых средств будет неизменным на уровне 98 млрд рублей (включает банковские кредиты, займы, лизинговые обязательства и привилегированные акции) до 2029 года, когда компания выплатит юаневый заем, а снижение коэффициента чистый долг/EBITDA до комфортных 2х и ниже произойдет уже в 2024 году и будет обеспечиваться исключительно ростом объема прибыли компании", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУССНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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