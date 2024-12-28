"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхование" с целью 140 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 140 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 97 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент активно внедряет современные цифровые технологии во всех направлениях деятельности, что наряду с быстрорастущими медтех-сервисами предполагает рост бизнеса быстрее рынка, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления 104,48 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 97 руб. риск на портфель составит 0,68%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" - универсальная российская страховая компания.

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