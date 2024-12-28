"Финам" начал анализ "ВИ.ру", рейтинг - "покупать"

"Финам" начал аналитическое освещение ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в обзоре аналитика Игната Иванова.

Прогнозная стоимость акций составляет 108 рублей за штуку, рейтинг - "покупать".

"Бумаги эмитента с момента IPO в июле упали в цене почти на 60% из-за общерыночных негативных настроений, более слабых, чем многие прогнозировали летом, результатов и ожиданий о скором охлаждения экономики. При этом "ВИ.ру" остается быстрорастущим бизнесом с умеренно высокой рентабельностью и значительными перспективами роста, - пишет эксперт инвесткомпании. - Для оценки целевой стоимости мы использовали сравнительный подход, включающий оценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2025 год относительно аналогов среди маркетплейсов из развивающихся стран".

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