"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Если "Арктик СПГ 2" не сможет продавать газ в 2025 году, наши прогнозы EBITDA и чистой прибыли могут снизиться на 8% и 12% соответственно. Такой шаг вниз выглядит чрезмерным, поскольку мы ожидаем, что проект все-таки будет работать с низкой загрузкой мощностей, но это дает представление о чувствительности акций к его успешности. Тем не менее проблемы "НОВАТЭКа" с этим СПГ-проектом, похоже, с избытком учтены в котировках", - указывают эксперты инвесткомпании.

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