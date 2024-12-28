Индекс Мосбиржи может завершить 2024г выше 2750п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может завершить текущий год выше уровня в 2750 пунктов, ориентир на следующий год составляет 3450 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на крайне сложное второе полугодие, инвесторы провожают текущий год и встречают новый на позитивной ноте. Ключевые события, которые, скорее всего, определят динамику российского рынка на весь год, произойдут в конце января и феврале. В первую очередь это возможное начало официальных переговоров с Россией, а также первое в году заседание Банка России. В целом наш взгляд остается позитивным. Ориентир по индексу на 2025 год составляет 3450 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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