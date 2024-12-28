Вероятна сдержанная активность на рынке акций РФ в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Вероятна сдержанная активность на российском рынке акций в последние торговые дни текущего года, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Тем не менее сформировавшийся в последней декаде декабря импульс к росту сохраняется, баланс рисков складывается в пользу роста в направлении 2800 пунктов по индексу Мосбиржи в краткосрочной перспективе", - указывают эксперты.

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