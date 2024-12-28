Ключевые события субботы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события субботы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- акционеры "Диасофта" и "Займера" обсудят дивиденды за 9М24;

- резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

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