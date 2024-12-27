Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Евротранса на 2025г на уровне 120 руб

Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций "Евротранса" на 2025 год на уровне 120 руб. за бумагу, на 2026 год - в районе 150 руб., сообщается в комментарии аналитика Владимир Чернов.

"Акционеры "Евротранса" одобрили предложение СД выплатить за девять месяцев в виде дивиденда по 6,48 руб. на акцию, что предполагает доходность 6,15% годовых, - отмечает эксперт. - Дивидендная политика "Евротранса" предусматривает выплату дивиденда не менее четырех раз в год. При этом целевой показатель для дивидендов составляет не менее 40% чистой прибыли по МСФО за год и полугодие, а также не менее 40% чистой прибыли по РСБУ за три и девять месяцев".

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