Покупки акций Роснефти сдерживает близость годовых максимумов - "Велес Капитал"

Покупки акций "Роснефти" сдерживает близость годовых максимумов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Акционеры "Роснефти" накануне одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 36,47 руб. на бумагу с закрытием реестра 10 января и доходностью 6,2%. При этом Владимир Путин в конце декабря разрешил Роснефти сделки с ее акциями, напоминает эксперт.

"В декабре цены на повышенных объемах пробили уровень 500 руб., показав уверенный рост в том числе благодаря ралли всего российского рынка после сюрприза по ставке ЦБ РФ, - отмечает Кожухова. - Сегодня котировки вплотную подошли к майскому пику 600 руб., при пробое которого их ждет максимум всего 2024 года 606,95 руб. Показания дневного и недельного графиков в целом позитивны и не исключают дальнейшего роста особенно с учетом предстоящего закрытия дивидендного реестра. В начале 2025 года инвесторы при этом будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок, которые пока не могут восстановить импульс к среднесрочному росту, а также настроения на фондовом рынке РФ в целом, улучшение которых может продолжить оказывать поддержку в том числе "Роснефти".

Тем не менее аналитик рекомендует учитывать близость многолетних максимумов акций, которые могут ограничивать потенциал роста при отсутствии веских позитивных фундаментальных драйверов.

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