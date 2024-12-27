S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне в диапазоне 6010-6060п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6010-6060 пунктов при низкой волатильности на торгах в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Важных макроэкономических данных и корпоративных релизов на сегодня не запланировано, поэтому торговая активность при условии отсутствия неожиданных новостей вокруг крупных компаний будет невысокой, - прогнозирует эксперт. - Фьючерсы на основные индексы акций США показывают умеренную отрицательную динамику. На предстоящую сессию мы прогнозируем низкую волатильность с учетом отсутствия значимых новостей или макроэкономических данных. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6010-6060 пунктов (от -0,4% до +0,4% к уровню закрытия четверга). Ближайшее сопротивление для S&P 500 расположено на уровне 6100 пунктов, его пробой необходим для возврата уверенности "быкам".

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