Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 267,03 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 118% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Заместитель председателя концерна Фамил Садыгов отметил, что по итогам 2024 года показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории компании. За девять месяцев 2024 года показатель уже превысил уровень, достигнутый за весь 2023 год. Консервативные оценки предполагают, что EBITDA по итогам 2024 года составит более 2,8 трлн руб. Ожидается, что соотношение чистого долга к EBITDA снизится до 2,1x по итогам 2024 года, по сравнению с 2,46x на конец сентября. Негативные внешние факторы были компенсированы строгим контролем затрат, гибким управлением денежными потоками, а также успешной работой на рынке заимствований", - пишут аналитики.

Инвестиционная программа на 2025 год утверждена в объеме 1,52 трлн руб. Основные капитальные затраты будут направлены на внутренний рынок, экспортные проекты и развитие газификации регионов России, подчеркивается в комментарии.

"Группа "Газпром" продолжит придерживаться жесткой политики по сдерживанию операционных расходов. Для этого будет использоваться механизм гибкого управления расходами дочерних компаний, позволяющий перераспределять средства на приоритетные направления без увеличения общего лимита расходов, - отмечают эксперты. - Мы сохраняем основные прогнозы финансовых показателей группы, учитывая консервативный подход менеджмента к оценкам EBITDA. Среднесрочная справедливая стоимость акций компании оценивается в 267,03 руб./ао, что предполагает потенциал роста на уровне 118%. Дисконт на риски инвестиций остается высоким и составляет 30%. Рекомендация - "покупать".

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