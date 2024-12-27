"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Мосбиржи до 221 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "Московской биржи" с 251 руб. до 221 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Седовой.

"По итогам третьего квартала 2024 года чистый процентный доход увеличился на 124% год к году. В планах компании ускоренные инвестиции в развитие для обеспечения темпов роста комиссионных доходов, позволяющих компенсировать возможное падение процентных доходов в будущем по мере перехода Банка России к более мягкой денежно-кредитной политике, - отмечает эксперт. - На фоне сохранения ставки на высоких уровнях вплоть до второго полугодия 2025 года мы подтверждаем нашу рекомендацию на покупку акций Мосбиржи, однако пересматриваем прогнозную цену с 251 рубля до 221 рубля за акцию. Мы считаем, что бумаги имеют ограниченный потенциал роста, так как основной рост был уже отыгран".

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