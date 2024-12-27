.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Мосбиржи до 221 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 декабря 2024 года 10:46
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Мосбиржи до 221 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "Московской биржи" с 251 руб. до 221 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Седовой. "По итогам третьего квартала 2024 года чистый процентный доход увеличился на 124% год к году. В планах компании ускоренные инвестиции в развитие для обеспечения темпов роста комиссионных доходов, позволяющих компенсировать возможное падение процентных доходов в будущем по мере перехода Банка России к более мягкой денежно-кредитной политике, - отмечает эксперт. - На фоне сохранения ставки на высоких уровнях вплоть до второго полугодия 2025 года мы подтверждаем нашу рекомендацию на покупку акций Мосбиржи, однако пересматриваем прогнозную цену с 251 рубля до 221 рубля за акцию. Мы считаем, что бумаги имеют ограниченный потенциал роста, так как основной рост был уже отыгран". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
27 декабря 2024 года 11:19
Рекордный экспорт стали из Китая является негативным фактором для акций компаний черной металлургии, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "По данным MMI, экспорт стали из КНР в уходящем году, вероятно, превзойдет рекорд 2015 года в 110 млн т, достигнув более 111 млн т (+23% г/г), -... читать дальше
.27 декабря 2024 года 10:25
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19:00 МСК) - ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в ноябре (19:00 МСК); - акционеры "Астры"... читать дальше
.27 декабря 2024 года 09:49
"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $388,7 на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 9,8% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы с осторожностью смотрим на перспективы акций Cummings в следующем году, - отмечает... читать дальше
.27 декабря 2024 года 09:33
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 180 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в уходящем году в российскую Единую систему газоснабжения поступало... читать дальше
.27 декабря 2024 года 09:13
Dow Jones завершил торги слабым ростом, S&P 500 и Nasdaq незначительно снизились. Нефть стабильна после спада накануне, Brent у $73,3 за баррель. Азиатские рынки акций растут, исключение составляет Южная Корея. читать дальше
.27 декабря 2024 года 09:12
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит год выше уровня 2700 пунктов, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. Стремительный взлет индекса Мосбиржи с годового дна на 400 пунктов вызван, по мнению аналитика, сильной технической перепроданностью бумаг, аномальной фундаментальной дешевизной... читать дальше
.26 декабря 2024 года 19:00
Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский рынок акций завершает год позитивно, - отмечает эксперт. - Вторая половина года выдалась напряженной - индекс Мосбиржи падал на 33% с майских максимумов.... читать дальше
.26 декабря 2024 года 18:09
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций ВТБ на уровне 81,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Чистая прибыль ВТБ по МСФО в ноябре увеличилась на 223% г/г, до 47,5 млрд руб., а за 11 месяцев уходящего года выросла на 8,2%... читать дальше
.26 декабря 2024 года 17:29
Динамика котировок акций Henderson, Соллерса и "префов" Сургутнефтегаза может оказаться в январе лучше других эмитентов - "Газпромбанк Инвестиции"
Динамика котировок акций Henderson, "Соллерса" и "префов" "Сургутнефтегаза" может оказаться в январе лучше других эмитентов, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российский дом мужской моды продолжает демонстрировать запланированные двузначные темпы роста выручки, - пишут... читать дальше
.26 декабря 2024 года 16:46
Рынок нефти может выйти в профицит в 1 квартале 2025 года, говорится в аналитическом материале Росбанка. "Настроения нефтяного рынка весьма изменчивы в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, оценкой рисков от президентства Д.Трампа и спроса из Китая, - отмечают эксперты банка. - Из-за падения цены... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.