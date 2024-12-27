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27 декабря 2024 года 10:25
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19:00 МСК) - ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в ноябре (19:00 МСК); - акционеры "Астры" обсудят дивиденды за 9 месяцев 2024 года; - совет директоров "РусАгро" рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики; - акционеры Ozon обсудят редомициляцию компании с Кипра; - совет директоров "Совкомфлота" рассмотрит концепцию стратегии до 2030 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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27 декабря 2024 года 11:19
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.27 декабря 2024 года 09:13
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.26 декабря 2024 года 17:29
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