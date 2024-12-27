Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19:00 МСК)

- ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в ноябре (19:00 МСК);

- акционеры "Астры" обсудят дивиденды за 9 месяцев 2024 года;

- совет директоров "РусАгро" рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики;

- акционеры Ozon обсудят редомициляцию компании с Кипра;

- совет директоров "Совкомфлота" рассмотрит концепцию стратегии до 2030 года.

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