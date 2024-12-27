"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $388,7 на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 9,8% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы с осторожностью смотрим на перспективы акций Cummings в следующем году, - отмечает аналитик Саид Керимханов. - Несмотря на стабильные и относительно высокие капиталовложения в собственный бизнес и увеличение дивидендов, внешняя среда остается жесткой, а степень неопределенности высокой, особенно в условиях возвращения Дональда Трампа. Новоизбранный президент планирует ввести высокие тарифы на иностранную продукцию, которая используется при производстве продукции Cummins".

Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии.

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