Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 180 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в уходящем году в российскую Единую систему газоснабжения поступало ежедневно 1,815 млрд куб. м трубопроводного газа, что стало рекордным для корпорации объемом, - напоминает эксперт. - Собственный гайденс в отношении добычи на 2024 год предполагает ее увеличение на 14% г/г, до 416 млрд куб. м. Ключевым потребителем трубопроводного газа из России стал Китай: магистраль Сила Сибири 1 декабря была выведена на проектную мощность 38 млрд куб. м в год".

Глава "Газпрома" также сообщил о начале реализации совместного с китайской стороной проекта строительства второго газопровода в КНР, который должен быть запущен в эксплуатацию в начале 2027 года.

"Спрос на газ в мире, по оценке "Газпрома", остается очень высоким, а обеспечивают его в основном Китай, Индия и Россия, - отмечает Мильчакова. - В 2024 году глобальное потребление этого сырья выросло на 100 млрд куб. м. Такие оценки еще раз подтверждают правильный выбор России о перенаправлении экспортных потоков с Запада на глобальные Восток и Юг. Акции "Газпрома" отреагировали на оптимистичные прогнозы корпорации достаточно сдержанным ростом. Наш таргет по этим существенно недооцененным бумагам на горизонте 2025 года - 180 рублей".

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