Индекс Мосбиржи завершит год выше уровня 2700п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит год выше уровня 2700 пунктов, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

Стремительный взлет индекса Мосбиржи с годового дна на 400 пунктов вызван, по мнению аналитика, сильной технической перепроданностью бумаг, аномальной фундаментальной дешевизной рынка (P/E в 2 раза ниже средних) и преобладанием коротких позиций над длинными.

"Предновогоднее ралли на рынке акций удалось, негативный сентимент изменился на позитивный - сигнал от ЦБ стал триггером восстановления рынка, - отмечается в комментарии. - И это, скорее, только начало. По нашим оценкам, ключевая ставка вышла на плато, в конце I полугодия 2025 года начнется монетарный разворот, к финалу будущего года не исключаем ставку ближе к 16%. Переоценка рынков акций и облигаций не за горами. При таких вводных расчетная стоимость бенчмарка акций на конец 2025 года- 3500 п".

По мнению Зельцера, технически индекс над уровнем 2700 пунктов ломает нисходящие формации. Эксперт допускает, что по итогам рабочей субботы бенчмарк останется выше уровня. Конечно, год закроется в -11%, но это уже не -22% как еще неделю назад.

"Полностью провал 2024 года. предстоит закрыть в 2025 году. Ориентир вверх в рамках зимы - 2800-2900 пунктов, - прогнозирует стратег. - В момент фактического оглашения ЦБ о завершении жесткого цикла ДКП, примерно через 6 месяцев, индексы будут куда выше, поскольку ожидания монетарного послабления на рынке отыгрываются заранее".

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