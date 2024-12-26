Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе - ПСБ

Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок акций завершает год позитивно, - отмечает эксперт. - Вторая половина года выдалась напряженной - индекс Мосбиржи падал на 33% с майских максимумов. Однако неожиданное смягчение политики ЦБ в конце декабря позволило рынку развернуться. Ожидаем продолжения роста индекса в ближайшее время. После праздников вероятно ускорение восстановления благодаря ребалансировке портфелей профессиональных участников, поэтому частным инвесторам стоит увеличить долю акций перед праздниками".

По мнению Головинова, основу портфеля должны составлять надежные бумаги. Даже при негативном сценарии они останутся устойчивыми и быстро отыграют просадку. В первую очередь, это экспортеры с дивидендами: "Татнефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ". "Роснефть" также выглядит привлекательно, но ее акции сильно выросли перед дивидендной отсечкой.

"Интересны истории роста - акции "Яндекса", "Хэдхантера", "Т-Технологий" и ИКС5. Последние начнут торговаться 9 января после долгой паузы, из-за чего волатильность в первое время будет повышенной, но перспективы компании позитивные. Небольшую часть портфеля можно оставить для бумаг, которые сильно упали в 2024 году: "Мечел", "ВК" и "М.Видео", акции девелоперов. Они будут компенсировать отставание от рынка, а значит их рост будет сильнее, чем у индекса", - отмечает стратег банка.

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