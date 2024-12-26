Курс пары рубль/доллар может стабилизироваться в январе на уровне 100 руб./$1 - "Т-Инвестиции"

Курс пары рубль/доллар может стабилизироваться в январе на уровне 100 руб./$1 при отсутствии внешних дестабилизирующих факторов, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

Банк России решил возобновить с 9 января операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, напоминает эксперт. Эти операции были приостановлены с 28 ноября после резкого ослабления рубля на фоне введенных санкций на финансовую инфраструктуру. Так регулятор хотел добиться снижения волатильности курса рубля.

"Если такое решение принято, значит ЦБ видит стабилизацию рынка после санкций, - пишет Донец. - Основная подстройка внешних расчетов произошла, а значит регулятор может отказаться от экстренных мер. Подтверждением этого может служить и официальный курс доллара, который вернулся на уровень ниже 100 рублей. Возврат к покупкам (полноценному бюджетному правилу) несколько снизит поддержку для рубля со стороны операций ЦБ, но не критично. По нашей оценке, временная корректировка добавляла 2-3% поддержки рублю. Теперь этого не будет".

Однако с учетом стабилизации по расчетам, в январе рубль сможет остаться на уровне около 100 рублей за доллар или чуть крепче, если не будет резких изменений внешних условий, полагает эксперт.

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