Темп укрепления рубля может замедлиться в конце года - БКС Экспресс

Темп укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам может замедлиться в конце текущего торгового года, говорится в материале аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"На фоне завершения декабрьского налогового периода, скорого оглашения лимитов покупки валюты по бюджетному правилу и достижения технических целей коррекции темп укрепления рубля может замедлиться, а инвалюты даже способны отскочить, - пишет аналитик. - Торговый год на валютном рынке может быть закрыт немногим выше текущих уровней, эти же курсы ждем в начале 2025 года. Явных причин для ослабления рубля нет, а его волатильность - привычное дело".

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