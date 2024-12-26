"Финам" понизил прогнозную цену акций Делимобиля до 238,6 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с 333 рублей до 238,6 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23,7% от текущего уровня, подтвердив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Решение ЦБ РФ о приостановке цикла повышения ключевой ставки было позитивно воспринято рынком акций, особенно для компаний с большим долгом, как "Делимобиль". Но мы считаем, что нельзя исключать ее дальнейшего подъема, так как текущее сокращение объемов кредитования выглядит сезонным явлением. Можно быть уверенным и в длительном удержании ключевой ставки на высоких уровнях, что негативно скажется на отчетах эмитента, - пишет эксперт. - С учетом траектории денежно-кредитной политики мы скорректировали наш прогноз по доходным финансовым показателям компании в худшую сторону, что повлияло на ее целевую стоимость. Однако даже в таких условиях мы считаем, что акции "Делимобиля" недооценены".

"Делимобиль" - ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет более 30 тыс. автомобилей на июль 2024 года. Работает в 13 городах РФ и имеет потенциал выхода еще в 23 города с населением более 500 тыс.

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