"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Solar ETF

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Invesco Solar ETF с $55,2 до $48,4 за штуку на горизонте года в связи с неопределенностью относительно политики Дональда Трампа по отношению к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"За последний год Invesco Solar ETF упал более чем на 35% на фоне влияния снижения цен на солнечные панели, неопределенности относительно влияния политики Трампа на развитие солнечной энергетики в Штатах и все еще жесткой денежно-кредитной политики в ряде стран. При этом даже с учетом данных факторов актуальные прогнозы предполагают, что темпы ввода новых мощностей в сфере солнечной энергетики в Китае, США и ЕС будут рекордными или почти рекордными в ближайшие годы, это позволит сохранять позитивный взгляд на ETF, - пишет эксперт инвесткомпании. - Для расчета целевой цены ETF мы использовали основанный на ожиданиях консенсуса средневзвешенный "апсайд" входящих в него акций".

Invesco Solar - ETF, нацеленный на инвестиции в акции представителей солнечной энергетики.

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