"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Invesco Water Resources ETF с прогнозной стоимостью $73,6 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"Спрос на услуги и технологии для сохранения и очистки воды в частных домах, а также на производственных объектах будет оставаться высоким в долгосрочной перспективе. Наша оценка основана на средневзвешенных консенсусных целевых ценах акций компаний фонда, - пишет эксперт. - Ключевыми рисками мы видим рост издержек на фоне сохраняющегося инфляционного давления в США и, как следствие, высоких ставок, а также возможное замедление мировой экономики".

Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает компании в сфере очистки и экономии воды для домов, бизнеса и промышленности.

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